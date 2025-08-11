Đồng Nai sẽ xây dựng hơn 64.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030

Chiều 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định: Đồng Nai kiên quyết không giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Đồng Nai (bao gồm tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ); tỉnh cũng không giảm chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội đã đăng ký với Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2025-2030.

Ông Hồ Văn Hà yêu cầu các đơn vị nhanh chóng vào cuộc tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nhà ở xã hội đang và sẽ triển khai.

Sở Xây dựng Đồng Nai cần rà soát, đề xuất bổ sung các khu đất (dự kiến đưa ra đấu giá, phát triển khu đô thị, khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở) vào chương trình phát triển nhà của tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở để tỉnh kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án, hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, vừa qua Đồng Nai đã đăng ký với Bộ Xây dựng chỉ tiêu nhà ở xã hội của tỉnh Đồng Nai từ năm 2025-2030. Theo đó, trong giai đoạn này tỉnh sẽ hoàn thành hơn 64.000 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2025 xây dựng trên 3.000 căn.

Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai đã đăng công khai thông tin lựa chọn chủ đầu tư cho 10 dự án nhà ở xã hội. Kết quả, có 22 nhà đầu tư đăng ký phương án triển khai đối với 9/10 dự án; 1 dự án còn lại không có nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Chậm nhất ngày 14/8 tới, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ hoàn tất thẩm định để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định Đồng Nai hiện có hơn 2.000 tỷ đồng từ Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, hơn 1.000ha đất dành cho nhà ở xã hội (gồm quỹ đất công và 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại), cùng 7 khu đất mới được đề xuất xây dựng nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở cho người làm việc trong các cơ quan Nhà nước.

Đây là những nguồn lực quan trọng, tạo tiền đề để Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030.

Để đẩy nhanh quá trình xây dựng các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư, lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính Đồng Nai tham mưu nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, Quỹ nhà ở quốc gia hoặc các nguồn khác để có vốn triển khai dự án, giới thiệu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an các khu đất phù hợp để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ lực lượng vũ trang./.

