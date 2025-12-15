Đồng Nai hủy quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hưng Thịnh

Theo quyết định số 3044/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai bãi bỏ quyết định thành lập cụm công nghiệp Hưng Thịnh.

Như vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định bãi bỏ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Cụm công nghiệp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom; bãi bỏ quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa khoản 2, Điều 2 Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông tin lý do bãi bỏ các quyết định trên là do chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu - đơn vị được giao triển khai, thực hiện dự án cụm công nghiệp Hưng Thịnh không đảm bảo tiến độ theo quy định.

Quyết định nêu rõ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu có trách nhiệm nộp lại các bản chính quyết định thành lập cụm công nghiệp Hưng Thịnh trước ngày 31/12/2025 cho Sở Công Thương Đồng Nai.

Sau thời gian trên, nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu không nộp lại bản chính thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến những quyết định nêu trên.

Trước đó, theo quyết định phê duyệt "Chương trình phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025," mục tiêu đến năm 2025, Đồng Nai tiếp tục rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư đầu tư hạ tầng kỹ thuật 16 cụm công nghiệp đã được thành lập.

Việc phát triển các cụm công nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đồng thời, hạn chế tối đa việc bố trí các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 về chấn chỉnh việc quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Giai đoạn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra yêu cầu phải hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư đối với các cụm công nghiệp đang thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư, gồm: Cụm công nghiệp Hưng Thịnh, Thạnh Phú-Thiện Tân, Vĩnh Tân, Dốc 47.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, hiện nay Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước với 81 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao, được quy hoạch với diện tích trên 39.623ha; trong đó có 57 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 21.581ha.

Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng với diện tích 14.319ha (tỷ lệ lấp đầy khoảng 76%) và thu hút trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư với trên 2.664 dự án./.

