Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm “cò mồi” mua nhà ở xã hội

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam vừa ký ban hành Công văn số 4174/UBND-ĐTĐT ngày 25/11 về chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi,” thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm trúng hồ sơ," rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân; công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách nhà ở xã hội cũng phải được tăng cường để người dân nắm rõ, tránh bị lừa đảo.

Đối với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, Đà Nẵng yêu cầu tuân thủ nghiêm trình tự mua bán; công khai thông tin dự án trên trang thông tin của doanh nghiệp và gửi về cơ quan chức năng để đăng tải theo quy định. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân luồng theo thời gian hoặc khu vực dân cư, có biển hướng dẫn và nhân lực hỗ trợ để tránh tình trạng tập trung đông người.

Trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thông báo công khai để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp nhận.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online nhằm giảm tải cho hình thức trực tiếp.

Về phía người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khi tham gia đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thông tin dự án qua các kênh chính thống; làm việc trực tiếp với cán bộ-nhân viên của chủ đầu tư, không giao dịch qua “cò mồi hay tin vào “suất ngoại giao,” “suất nội bộ,” Kê khai trung thực và chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hồ sơ.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; đồng thời công khai đầy đủ thông tin về dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, gồm: quy mô, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ. Việc công khai phải được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án và tối thiểu một lần trên cơ quan báo chí địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành phố cũng có trách nhiệm hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định để tránh phải bổ sung nhiều lần; chỉ đạo các cơ quan liên quan xác nhận đúng đối tượng, điều kiện về thu nhập, nhà ở theo biểu mẫu mới của Bộ Xây dựng; công khai danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua sau khi ký hợp đồng và cập nhật dữ liệu nhằm tránh trùng lặp đối tượng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, tại một số dự án nhà ở xã hội xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng; tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây mất an ninh trật tự.

Bộ Xây dựng cho rằng, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tạo cơ hội để các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền “lo hồ sơ,” rao bán “suất ngoại giao”... không đúng quy định, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương./.

