Ninh Bình hóa giải "điểm nóng" về thu hồi đất cho dự án tại Cồn Xanh

Bằng việc kết hợp tuyên truyền thấu đáo với nhân dân và biện pháp nghiệp vụ kiên quyết, lực lượng công an đã thành công trong việc "hạ nhiệt" điểm nóng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Cồn Xanh (Nghĩa Hưng, Nam Định, nay là Ninh Bình), nơi từng là điểm nóng xung đột phức tạp vì việc thu hồi đất cho dự án hàng 100.000 tỷ đồng.

Khi tình hình an ninh trật tự đe dọa nghiêm trọng tiến độ dự án, Công an tỉnh Nam Định, trực tiếp là Giám đốc Nguyễn Hữu Mạnh, đã vào cuộc.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thu hồi đất #Cồn Xanh #Ninh Bình