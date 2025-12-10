Cần Thơ: Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú là 12m2 sàn mỗi người

Chiều 10/12, tại Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 112/112 đại biểu tán thành, đạt 100% thông qua Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 12m2 sàn/người.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đây được xem là khuôn khổ pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước về cư trú thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Cần Thơ.

Đồng thời, việc này cũng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của công dân chưa có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình, được đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố; đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản của công dân cư trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân 3 địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 3 Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

Cụ thể Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, đối với thành phố Cần Thơ quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 12 m2 sàn/người; tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 8 m2 sàn/người./.

