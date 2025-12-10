Giá vàng ngày 10/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng miếng trong nước chiều 9/12 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết mức 153,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, lúc 17 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với đầu phiên sáng này (lúc 9 giờ 10 phút); giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng châu Á giảm nhẹ trước thềm cuộc họp chính sách của Fed.

Sáng 10/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: