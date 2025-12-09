Hà Nội: Phát hiện cơ sở trữ gần 6.500 bộ quần áo nghi giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tối ngày 8/12, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc đơn vị này phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cơ sở do ông Dương Tấn Rine làm chủ nhưng tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền. Cơ sở được xác định hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký theo quy định.

Đại diện cửa hàng cho biết điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025 nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Đoàn kiểm tra xác định hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 7 Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Kiểm tra hàng hóa, lực lượng chức năng ghi nhận: 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas, 14 áo thể thao mang nhãn hiệu Puma. Phần lớn số hàng này được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tuy nhiên, đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng. Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường cho biết đợt kiểm tra được triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

“Việc phát hiện hàng nghìn bộ quần áo nghi giả mạo các thương hiệu lớn tại một điểm kinh doanh nhỏ lẻ cho thấy các đối tượng đã lợi dụng mô hình hộ kinh doanh để hoạt động ngoài sự kiểm soát. Đây là dấu hiệu cho thấy sự ẩn mình của các cơ sở kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi,” ông Trần Việt Hùng nhận định.

Hiện tại, toàn bộ gần 6.500 sản phẩm đã được niêm phong, tạm giữ và chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

