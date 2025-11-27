Tăng cường công tác chống buôn lậu và hàng giả trước Tết Bính Ngọ 2026

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11554/VPCP-V.I ngày 25/11/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Văn bản nêu sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 01/7/2025 của Văn phòng Chính phủ), công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từng bước có chuyển biến rõ rệt, thời gian qua các lực lượng chức năng và các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm (nhất là việc lợi dụng các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, tuyến hàng không...).

Liên tục ra quân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 01/7/2025 của Văn phòng Chính phủ).

Tiếp tục kiên định, kiên trì với mục tiêu: "Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là phải "tuyên chiến không khoan nhượng" với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững."

Mỹ phẩm, hàng hóa kém chất lượng bày bán tràn lan trên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ, liên tục với tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực," "không có vùng cấm, không có ngoại lệ;" đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước 30/11, hoàn thiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 04/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 30/11/2025.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tổ liên ngành tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tại một cửa hàng giữa trung tâm thành phố Long Xuyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Khẩn trương hoàn thành việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 6721/VPCP-V.I ngày 19/7/2025 và số 7514/VPCP-V.I ngày 12/8/2025 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2025.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành sơ kết 6 tháng việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, kiến nghị các biện pháp cần làm trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11/2025.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và hệ thống các cơ quan báo chí phối hợp với các Bộ, ngành, lực lượng chức năng tăng thời lượng, tuyên truyền về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo của các đối tượng để Nhân dân nhận biết, nâng cao cảnh giác và thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí chuyên ngành thuộc thẩm quyền, dễ gây nhầm lẫn cho Nhân dân; biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các Bộ, ngành, địa phương và Nhân dân; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp, nổi cộm; đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

