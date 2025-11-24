Xã hội

TP Hồ Chí Minh phát hiện kho mũ bảo hiểm giả trị giá hàng trăm triệu đồng

Lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 mũ bảo hiểm không hóa đơn, không tem hợp quy CR với tổng giá trị niêm yết hơn 250 triệu đồng.

Hương Giang
Hơn 5.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh)
Lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa thu giữ số lượng lớn mũ bảo hiểm cho người đi xe máy các loại, không có hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa và tem hợp quy CR, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 11 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện 1 kho chứa hàng trên địa bàn phường Bình Tân, chứa trữ hàng hóa là mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, không có tem hợp quy CR, không đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo quy định, không an toàn cho người sử dụng.

Tiến hành kiểm tra kho hàng nêu trên, Đội Quản lý thị trường số 11 phát hiện 5.016 cái mũ bảo hiểm cho người đi xe máy không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không nhãn hiệu, không nhãn hàng hóa, không thể hiện xuất xứ, không có dán tem hợp quy CR và không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm. Tổng giá trị theo giá niêm yết là 250.800.000 đồng.

Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Hoạt động đấu tranh với hàng giả, hàng nhái năm là nhiệm vụ trọng tâm đang được lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai nhằm bảo vệ người tiêu dùng và trả lại thị trường minh bạch, đặc biệt trong cao điểm cuối năm, thời điểm thị trường sôi động, dễ tạo điều kiện cho những đối tượng làm ăn phi pháp lợi dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mũ bảo hiểm giả #hàng giả #quản lý thị trường #Thành phố Hồ Chí Minh #người tiêu dùng #thị trường Tp. Hồ Chí Minh
