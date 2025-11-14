Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả, không rõ xuất xứ

Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ, hàng giả, hàng nhái, là thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện Điểm kinh doanh trên địa bàn xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang chào bán hơn 1 tấn thực phẩm là kẹo dẻo trên mạng xã hội, nên đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang chứa trữ và kinh doanh không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá theo giá niêm yết là: 43.200.000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 16 đã kiểm tra đột xuất ba hộ kinh doanh tại xã Củ Chi, xã Tân An Hội và xã Phú Hòa Đông Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện nhiều mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, thắt lưng, dép… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong 145 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 28 triệu đồng, gồm kem dưỡng da, nước hoa, thắt lưng giả da… cùng nhiều hàng hóa không ghi nhãn hoặc ghi nhãn sai quy định để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đội Quản lý Thị trường số 16 đã trình lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm về hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.l

Trước tình hình buôn bán kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ diễn biến phức tạp dịp cuối năm, lực lượng Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cho người dân; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử./.

