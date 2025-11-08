Hà Nội phát hiện hơn 1.600 túi xách giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 8/11 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 8/10/2025 của Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều đợt kiểm tra trọng điểm trên địa bàn.

Ngày 5/11/2025, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) chủ trì đã kiểm tra Cơ sở kinh doanh túi xách tại địa chỉ số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn Khương làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, đang buôn bán 1.610 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như “Chanel," “Dior,” “YSL,” “Hermes,” “MLB.”

Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với số tiền dự kiến 110 triệu đồng, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 168,8 triệu đồng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội trong quá trình triển khai Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 8/10/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, người trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra cho biết: Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ triển khai nghiêm túc, khách quan, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường và an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026./.

