Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy ngã Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải

Liên quan đến vụ một đối tượng có hành vi đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lưu thông trên đường, (ngày 11/12) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977), trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi “Giết người.”

Theo cơ quan Công an, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực (Hà Nội), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được. Lúc này, trên đường có xe ôtô tải biển kiểm soát 30M-302.XX đang lưu thông với tốc độ cao ở chiều ngược lại, đối tượng bất ngờ ôm một chiến sỹ trong Tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải.

Rất may, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã kịp thời tránh được xe ôtô. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ đối tượng trên và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sự việc được camera an ninh bên đường ghi lại.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của đối tượng trên hết sức manh động, trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và cần phải được xử lý nghiêm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiến hành tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi “Giết người.”

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng trên theo quy định./.

