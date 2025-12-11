Hưng Yên: Xét xử vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” quy mô lớn

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321, Điều 322-Bộ luật Hình sự năm 2015 với 110 bị cáo. Đây là vụ án có số lượng bị cáo và số tiền liên quan đến đường dây với quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh.

Sau phần thủ tục, chiều 11/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Trong số 110 bị cáo có 16 bị cáo áp dụng hình thức tạm giam; các bị cáo còn lại áp dụng hình thức ngăn chặn bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2022 đến tháng 3/2025, Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng đường dây mua bán số lô, số đề gồm nhiều đầu mối tại địa bàn các phường, xã thuộc tỉnh Hưng Yên với hình thức giao dịch mua, bán số lô, số đề với nhau thông qua tài khoản zalo và thanh toán chủ yếu qua tài khoản ngân hàng.

Trong đó, Bùi Quốc Tuấn và Bùi Thế Trung (sinh năm 1992, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) có hành vi tổ chức cho một số đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với số tiền gần 200 tỷ đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật, bị cáo Bùi Quốc Tuấn và 31 bị cáo khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, b khoản 2 Điều 322-Bộ luật Hình sự; 75 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, 2 Điều 321-Bộ luật Hình sự; 3 bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh trên.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 5 ngày./.

