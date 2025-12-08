Xã hội

Pháp luật

Hà Nội: Bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ súng, đạn và ma túy trên ôtô

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển ôtô tàng trữ ma túy cùng một khẩu súng ngắn với đạn.

Hùng Mạnh
Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng tang vật.

Ngày 8/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường Vạn Xuân, Khu 6, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Tổ công tác 141 phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng; thu giữ súng, đạn và ma túy.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 6/12, Tổ công tác Y25/141 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Vạn Xuân, Khu 6, xã Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện xe ô tô Kia K3 màu trắng, biển kiểm soát 30L–032.XX lưu thông từ trung tâm thành phố Hà Nội hướng về xã Đan Phượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn, 1 hộp tròn bên trong có 37 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng, 1 hộp tròn và 1 hộp nhựa bên trong có tinh thể màu trắng, 1 túi nilon chứa chất bột màu đỏ và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Ngoài ra, trên xe còn 18 túi nilon màu vàng, xanh nước biển đựng dung dịch nghi là ma túy dạng “nước vui.”

Đối tượng điều khiển xe ôtô là Nguyễn Văn Dậu (sinh năm 1993), thường trú tại cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội khai nhận đã mua số ma túy trên về để sử dụng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xác minh.

Kết quả giám định sơ bộ số tang vật thu được là 10,161 gam Methamphetamine (ma túy đá) và 33,176 gam Ketamine.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ma túy #Bắt giữ đối tượng #Tang vật #Thu giữ súng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.