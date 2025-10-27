Xã hội

Pháp luật

Tuyên Quang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển súng quân dụng cùng hơn 50 viên đạn

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán vũ khí trái phép là rất nguy hiểm, đe dọa an ninh, trật tự và tính mạng người dân.

Súng quân dụng được thu giữ trong một vụ án. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Súng quân dụng được thu giữ trong một vụ án. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 2005, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6/10/2025, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Xuân Tùng đang vận chuyển 3 khẩu súng ngắn bằng kim loại, hơn 50 viên đạn cùng nhiều thiết bị phục vụ việc chế tạo súng đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán vũ khí trái phép là rất nguy hiểm, đe dọa an ninh, trật tự và tính mạng người dân.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm tới cơ quan công an gần nhất, cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàng trữ súng #súng quân dụng Tuyên Quang
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhạc sỹ Lương Bằng Quang bị bắt vì tội gì?

Ngày 23/10, nhạc sỹ Lương Bằng Quang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) với vai trò đồng phạm.