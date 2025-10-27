Tuyên Quang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển súng quân dụng cùng hơn 50 viên đạn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 2005, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6/10/2025, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Xuân Tùng đang vận chuyển 3 khẩu súng ngắn bằng kim loại, hơn 50 viên đạn cùng nhiều thiết bị phục vụ việc chế tạo súng đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán vũ khí trái phép là rất nguy hiểm, đe dọa an ninh, trật tự và tính mạng người dân.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm tới cơ quan công an gần nhất, cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không tội phạm./.

