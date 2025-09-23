Tây Ninh: Một phụ nữ bị liệt tứ chi, tiên lượng nặng sau vụ nổ súng

Chiều 23/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đang điều trị cho 2 nạn nhân của vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Tiến sỹ, bác sỹ Trần Minh Trí, Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 nữ nạn nhân trong vụ nổ súng tại Tây Ninh.

Thời điểm nhập viện, 2 nạn nhân trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được. Trong đó, chị T.T.A (40 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) chỉ bị một vết thương vùng chân mày đã được khâu ở tuyến dưới và phù nề ở một số khu vực vùng mặt, đã được các bác sỹ xử trí bằng kháng sinh, truyền dịch, theo dõi và có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Trong khi đó, bà N.T.P (63 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi.

Theo hồ sơ bệnh án từ tuyến dưới chuyển lên, bà P bị vết thương xuyên cổ do đạn bắn.

Sau khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh X-quang, CT, MRI, các bác sỹ xác định, bà P bị vỡ đốt sống C4. Nạn nhân có vết thương xuyên thấu từ góc hàm bên trái xuyên qua đốt sống C4 và xuống vai bên phải. Trên hình ảnh X-quang vẫn còn nhìn thấy mảnh đạn nằm ở vai bên phải. Trong quá trình viên đạn di chuyển thì đốt sống C4 bị vỡ hoàn toàn.

“Do đốt sống C4 bị vỡ nên gây tổn thương tủy và nạn nhân bị liệt tứ chi, mất cảm giác từ vai trở xuống. Chúng tôi đã xử trí cấp cứu bằng cách bất động cột sống cổ, chống phù tủy, điều trị giảm đau và theo dõi sát, tuy nhiên tiên lượng của trường hợp này khá dè dặt do tổn thương ban đầu khá nặng,” bác sỹ Trần Minh Trí đưa ra dự báo.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 22/9, người dân địa phương nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà bà N.T.P (63 tuổi, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) và trình báo công an địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ông Đ.T.A (53 tuổi, quê ở xã Định Quán, Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với con gái bà P là chị T.T.A .

Vào thời điểm trên, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc tức giận, ông A sử dụng vật nghi là súng gây thương tích cho hai mẹ con bà P. Sau đó, người này cố thủ trong nhà rồi tự sát.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

