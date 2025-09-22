Xã hội

Tây Ninh: Sau tiếng nổ súng, một người tử vong và hai người bị thương

Tối 22/9, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong và hai người khác bị thương, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa.

Tối 22/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân địa phương nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà bà N.T.P (63 tuổi, xã Cần Giuộc, Tây Ninh) và trình báo công an địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ông Đ.T.A (53 tuổi, quê ở xã Định Quán, Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với con gái bà P. là chị T.T.A (40 tuổi). Vào thời điểm trên, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc tức giận, ông A. sử dụng vật nghi là súng gây thương tích cho hai mẹ con bà P.

Sau đó, người này cố thủ trong nhà rồi tự sát, dẫn đến tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

#nổ súng Tây Ninh #vụ án mạng #mâu thuẫn gia đình Tây Ninh
