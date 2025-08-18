Mỹ: Nổ súng tại bang Utah, 2 cảnh sát thiệt mạng

Chính quyền bang Utah của Mỹ cho biết 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 1 cảnh sát bị thương, trong vụ nổ súng xảy ra ngày 17/8 tại thành phố Tremonton, phía Bắc bang này.

Theo nhà chức trách, các cảnh sát được điều động đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi về bạo lực gia đình tại một khu dân cư. Khi vừa tới nơi, họ đã bị nổ súng tấn công.

Cảnh sát cho biết ngoài 2 nạn nhân trên, 1 phó cảnh sát trưởng và 1 chó nghiệp vụ cũng bị thương trong lúc tham gia ứng cứu.

Nghi phạm đã bị bắt giữ, song danh tính người này vẫn chưa được công bố.

Bà Beck khẳng định vụ việc đã trong tầm kiểm soát và không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Tremonton là thành phố khoảng 10.000 dân, nằm cách Thành phố Salt Lake khoảng 121km về phía Bắc./.

