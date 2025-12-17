Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 đã ký một thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.



Động thái này là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm siết chặt các tiêu chuẩn nhập cảnh của Mỹ đối với việc đi lại và nhập cư. Quyết định được đưa ra sau vụ bắt giữ một công dân Afghanistan bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào hai binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia mới đây.



Hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng công dân của 12 quốc gia sẽ bị cấm đến Mỹ, trong khi công dân từ 7 quốc gia khác sẽ phải đối mặt với các hạn chế. Quyết định này khôi phục một chính sách mang dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.



Khi đó, danh sách các quốc gia bị cấm bao gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen; đồng thời áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với du khách từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.



Hôm 16/12, Tổng thống Trump thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.

Mỹ cũng áp đặt hạn chế hoàn toàn đối với việc đi lại của những người sử dụng giấy tờ thông hành do Chính quyền Palestine cấp.



Ngoài ra, 15 quốc gia khác cũng được đưa vào danh sách chịu các hạn chế một phần, bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.



Chính quyền Mỹ cho biết trong thông báo về việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh rằng nhiều quốc gia nằm trong danh sách bị hạn chế đi lại có "tình trạng tham nhũng tràn lan, giấy tờ tùy thân và lý lịch tư pháp giả mạo hoặc không đáng tin cậy" khiến việc kiểm tra lý lịch công dân của họ trước khi cho phép nhập cảnh vào Mỹ trở nên khó khăn.

Chính quyền Mỹ cũng cho biết một số quốc gia có tỷ lệ người ở lại quá hạn visa cao, từ chối nhận lại công dân của mình mà Mỹ muốn trục xuất hoặc có "sự thiếu ổn định và kiểm soát của chính phủ nói chung", làm cho công tác sàng lọc trở nên khó khăn.



Thông báo của Nhà Trắng cho biết những hạn chế và giới hạn được áp đặt trong tuyên bố nói trên là cần thiết để ngăn chặn việc nhập cảnh của công dân nước ngoài mà Mỹ không có đủ thông tin để đánh giá rủi ro mà họ gây ra, nhằm thúc đẩy sự hợp tác từ các chính phủ nước ngoài, thực thi pháp luật về nhập cư của Mỹ và thúc đẩy các mục tiêu quan trọng khác về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và chống khủng bố./.

