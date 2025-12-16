Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận khai khoáng lịch sử

Ngày 15/12 (theo giờ địa phương), một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch thực hiện thêm nhiều thỏa thuận lịch sử trong ngành khai khoáng Mỹ.

Động thái này nhằm tăng cường sản lượng khoáng sản quan trọng phục vụ lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao, đồng thời đảm bảo tự chủ chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội nghị về khoáng sản quan trọng do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức ở Washington, D.C, ông Jarrod Agen, Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng Quốc gia thuộc Nhà Trắng, nhận định sẽ có nhiều thỏa thuận lịch sử về khoáng sản quan trọng, các mối quan hệ đối tác lịch sử với khu vực tư nhân, và sự hồi sinh thực sự của ngành khai khoáng tại đất nước.

Cụ thể hóa tuyên bố trên, cũng trong ngày 15/12, công ty Korea Zinc thông báo sẽ xây dựng nhà máy tinh luyện khoáng sản đầu tiên tại Mỹ trong nhiều thập kỷ qua với sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ.

Ông Agen nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của Nhà Trắng là đảm bảo Mỹ không phải phụ thuộc vào bất kỳ đối thủ hay thực thể nước ngoài nào.

Trước đó trong năm nay, chính quyền Mỹ đã thực hiện các bước đi quyết liệt thông qua việc nắm giữ cổ phần tại các công ty MP Materials, Lithium Americas và Trilogy Metals.

Các giao dịch này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm tăng cường sản xuất nội địa đối với lithium, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác, qua đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia vốn sử dụng thế mạnh về tài nguyên khoáng sản làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại.

Về các kế hoạch sắp tới, ông Agen, người từng làm việc tại nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, cho biết Tổng thống Trump đặt mục tiêu "khởi động nhanh" các dự án khai thác tại bang Alaska và Arizona.

Đáng chú ý, tại Arizona, hai tập đoàn khai khoáng Rio Tinto và BHP đang có kế hoạch xây dựng một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới./.

