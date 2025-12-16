Đức và Ukraine sẽ cùng sản xuất thiết bị bay không người lái từ 2026

Theo RIA Novosti, ngày 15/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo Đức và Ukraine đã ký kết một kế hoạch gồm 10 điểm nhằm mở rộng đáng kể hợp tác quốc phòng song phương.

Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ mở một văn phòng của ngành công nghiệp quốc phòng tại Berlin. Kể từ năm 2026, hai nước sẽ cùng nhau sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Phát biểu tại cuộc họp báo, tại Berlin, nơi đăng cai Diễn đàn kinh tế Đức - Ukraine, Thủ tướng Merz nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn - và cuộc gặp hôm nay của chúng tôi cũng nhằm mục tiêu đó - mở rộng đáng kể hợp tác giữa các công ty quốc phòng của Đức và Ukraine vì lợi ích chung của cả hai nước. Để đạt được điều này, Chính phủ Liên bang Đức hiện đang thiết lập khuôn khổ với sự hỗ trợ của chương trình 10 điểm."

Thủ tướng Đức cũng cho biết Berlin sẽ tăng cường các bảo đảm đầu tư cho công cuộc tái thiết của Ukraine, cho hợp tác quốc phòng song phương, cũng như cho việc phát triển các cơ chế chống tham nhũng tại Ukraine.

Trước đó, Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine làm suy yếu mọi khả năng đàm phán giải quyết và kéo các quốc gia NATO trực tiếp vào xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

Đức tăng thêm 3,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine vào năm 2026 Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Đức sẽ cùng nhau bổ sung khoản 3 tỷ euro cho các gói điều chỉnh ngân sách năm 2026, trong đó bao gồm các hạng mục viện trợ về pháo binh, thiết bị bay không người lái.