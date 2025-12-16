Thế giới

Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk

Mỹ thúc giục Ukraine rút quân khỏi Donetsk, tập trung vào vấn đề lãnh thổ trong các vòng đàm phán tại Berlin nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.

Tiến Trung-Nhật Ninh
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 15/12, một nguồn thạo tin cho biết trong vòng hòa đàm tại Berlin (Đức), các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.

Nguồn tin cho biết hiện vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết và phái đoàn Ukraine trong ngày 14/12 cho biết điều này cần được thảo luận thêm.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tiết lộ giới chức nước này và Mỹ đã đạt được “tiến triển thực chất” trong vòng đàm phán tại Berlin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Umerov đánh giá phái đoàn của Mỹ đang làm việc hết sức mang tính xây dựng “để giúp Ukraine tìm ra con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài”./.

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.