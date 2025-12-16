Ukraine khẳng định việc theo đuổi biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột

Ngày 15/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tại Berlin (Đức) dù diễn ra không hề dễ dàng song vẫn đạt được hiệu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều quan trọng với Ukraine là một nền hòaà bình xứng đáng. Theo đó, Kiev sẽ tiếp tục các biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Zelensky cho biết phía Mỹ đã nêu các đề nghị để kết thúc xung đột Ukraine-Nga, trong đó có yêu cầu về lãnh thổ, song không đòi hỏi gì từ phía Ukraine.

Do đó, Ukraine cũng không thể “yêu cầu” điều gì từ phía Mỹ mà chỉ nhờ Washington chuyển các quan điểm của Kiev tới cho Moskva. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về những vấn đề nhạy cảm.

Cũng trong ngày 15/12, Tổng thống Trump cho biết các bên đang “tiến gần hơn bao giờ hết” tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh giới chức Mỹ cũng đánh giá tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đạt bước tiến đáng kể sau các cuộc làm việc kéo dài tại Berlin (Đức), với nhận định khoảng 90% nội dung trong khuôn khổ thỏa thuận đã được thống nhất ở cấp kỹ thuật.

Các cuộc trao đổi có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump) và Tổng thống Ukraine Zelensky tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cơ chế răn đe vi phạm và định hướng tái thiết sau xung đột.

Phía Mỹ mô tả bầu không khí đàm phán là tích cực, thực chất, đồng thời cho biết các bên đã rà soát toàn bộ kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.

Về nội dung an ninh, các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận đang được xây dựng theo hướng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không bao gồm việc triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ukraine được cho là sẵn sàng không thúc đẩy gia nhập NATO nếu nhận được các bảo đảm ràng buộc pháp lý, trong đó Quốc hội Mỹ có vai trò phê chuẩn.

Phía Nga, theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, bày tỏ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần và được cho là không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Các vấn đề còn lại chủ yếu xoay quanh lãnh thổ và cơ chế thực thi dài hạn. Mỹ cho biết đã đưa ra một số đề xuất để thu hẹp khác biệt, trong khi Tổng thống Zelensky thừa nhận đây là nội dung nhạy cảm nhất đối với Ukraine.

Song song với đó, kế hoạch tái thiết đang được chuẩn bị với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế và sự ủng hộ của châu Âu.

Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại trong những ngày tới, với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững, ổn định và có khả năng được tất cả các bên chấp nhận.

Trong diễn biến liên quan, tại buổi lễ trao huy chương bảo vệ biên giới phía Nam với Mexico cùng ngày, Tổng thống Trump đã có những phát biểu quan trọng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, cho biết ông vừa hoàn tất một loạt cuộc hội đàm kéo dài với các lãnh đạo châu Âu và nhận định tiến trình hòa bình đang có những bước tiến đáng kể.

Ông nhấn mạnh rằng các cơ chế bảo đảm an ninh hiện nay đang được thiết lập rất chặt chẽ và có hiệu quả, đồng thời cho biết đã có cuộc trao đổi dài với Tổng thống Zelensky, đồng thời nói chuyện với lãnh đạo NATO, Đức, Italy, Phần Lan, Pháp, Anh, Ba Lan, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan.

Theo ông, tất cả các cuộc hội đàm đều mang tính xây dựng và thể hiện mong muốn chung là chấm dứt xung đột.

Cũng trong ngày 15/12, các nhà lãnh đạo châu Âu họp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Berlin đã đề xuất thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm thực thi và bảo đảm một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Đề xuất này nằm trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh mạnh mẽ dành cho Ukraine.

Một tuyên bố chung, được lãnh đạo Đức, Pháp, Anh cùng nhiều quốc gia châu Âu khác ký, nhấn mạnh vai trò của cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt, cũng như cam kết hỗ trợ lâu dài đối với quân đội Ukraine và tiến trình tái thiết kinh tế nước này.

Các bên cũng tái khẳng định ủng hộ Ukraine gia nhập EU./.

