Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ thăm Ba Lan vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ thăm Ba Lan vào thứ Sáu tuần tới để hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Karol Nawrocki, theo lời mời của phía Ba Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo được phóng viên TTXVN tại Đông Âu tường thuật, Tổng thống Zelensky cho biết ông không muốn trì hoãn cuộc gặp tại Warsaw, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố quan hệ song phương giữa Ukraine và Ba Lan.

Ông bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Ba Lan dành cho Ukraine trong gần bốn năm xung đột, khẳng định quan hệ láng giềng hữu nghị có ý nghĩa then chốt đối với Kiev.

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine năm 2022, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia ủng hộ và hỗ trợ tích cực nhất cho Kiev. Dù vậy, Tổng thống Nawrocki nhiều lần kêu gọi duy trì sự “cân bằng” trong quan hệ song phương.

Thông báo về chuyến thăm, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ba Lan, ông Zbigniew Bogucki, nhấn mạnh Ba Lan mong nhận được sự ghi nhận và tôn trọng từ phía Ukraine đối với sự hỗ trợ của Nhà nước và người dân Ba Lan kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước đó, đầu tuần qua, Tổng thống Zelensky cũng đã gửi lời mời tới Tổng thống Nawrocki, người cho biết sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Ukraine./.

Ba Lan nâng mức cảnh báo, tạm đóng cửa 2 sân bay gần biên giới Ukraine Ba Lan tạm đóng cửa sân bay Rzeszow và Lublin để ưu tiên hoạt động quân sự, đồng thời triển khai máy bay cảnh giới và tăng mức sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm an ninh khu vực sát biên giới Ukraine.