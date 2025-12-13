Đức sẽ điều binh sỹ hỗ trợ củng cố biên giới Ba Lan

Theo AFP, nhà chức trách Đức tuyên bố sẽ điều một nhóm binh sỹ tới Ba Lan để hỗ trợ một dự án củng cố tuyến biên giới phía Đông của nước này, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về mối đe dọa từ Nga.

Ba Lan, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Moskva, hồi tháng 5 năm ngoái đã công bố kế hoạch tăng cường một đoạn dài biên giới, bao gồm khu vực giáp Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức tại Berlin tối 12/12 thông báo nhiệm vụ chính của binh sỹ Đức tại Ba Lan sẽ là các hoạt động công binh. Các hoạt động này có thể bao gồm xây dựng công sự, đào hào, rải dây thép gai hoặc dựng các chướng ngại chống tăng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ của binh sỹ Đức trong khuôn khổ (chiến dịch) chỉ giới hạn ở các hoạt động công binh này."

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể số lượng binh sỹ được triển khai, chỉ cho biết đó sẽ là “hai chữ số ở mức trung bình." Dự kiến lực lượng này sẽ tham gia dự án từ quý 2/2026 đến hết năm 2027.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh việc triển khai không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, do “không có nguy cơ tức thời đối với binh sỹ từ các xung đột quân sự."

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, Quốc hội Đức phải phê chuẩn việc triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài./.

