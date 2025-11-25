Ba Lan kêu gọi NATO tăng tốc củng cố phòng thủ sườn Đông

Ngày 25/11, Ba Lan kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy nhanh các biện pháp tăng cường bảo vệ sườn Đông của khối trong bối cảnh Romania và Moldova cùng ghi nhận có nhiều thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập không phận và rơi xuống lãnh thổ hai nước này.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp tại thủ đô Warsaw, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh cần tăng tốc chiến dịch “Eastern Sentry” (tạm dịch là "Người canh gác phương Đông").

Chiến dịch này hiện có sự tham gia của 8 quốc gia.

Trong thời gian qua, nhiều nước châu Âu ghi nhận các vụ drone lạ xâm nhập không phận, đặt ra thách thức mới về an ninh và đòi hỏi sự vào cuộc của Liên minh châu Âu (EU) cũng như của NATO.

Romania và Moldova là hai quốc gia mới nhất ghi nhận hiện tượng này khi phát hiện các drone xâm phạm không phận trong ngày 25/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Ionut Mosteanu, xác nhận một drone đã rơi tại khu vực Vaslui ở miền Đông nước này, gần biên giới với Moldova.

Thiết bị này không mang chất nổ và có thể đã mất kiểm soát hoặc hết nhiên liệu. Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania thông báo phát hiện một drone tiến vào không phận ở khu vực Tulcea và đã điều 4 máy bay chiến đấu giám sát tình hình.

Tại quốc gia láng giềng Moldova, đã có 6 drone được phát hiện bay vào không phận nước này và có mảnh vỡ rơi xuống nhà dân ở vùng Cuhurestii de Jos, gần biên giới với Ukraine.

Giới chức địa phương đã phải sơ tán người dân, phong tỏa hiện trường và điều động đơn vị kỹ thuật xử lý chất nổ.

Trong một tuyên bố liên quan, trả lời báo giới khi đến thăm căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania, Tướng Mỹ Chris Donahue cho biết các nước NATO đang hoàn thiện năng lực đánh chặn drone và hiện đã ở “giai đoạn cuối của việc chuẩn bị triển khai”./.

