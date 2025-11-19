Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga sau vụ phá hoại đường sắt

Theo AFP, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 19/11 tuyên bố nước này sẽ đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga còn hoạt động tại thành phố Gdansk, miền Bắc Ba Lan, sau vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Ukraine mà Warsaw cáo buộc Nga gây ra.

Phát biểu với báo giới, ông Sikorski nêu rõ: “ Tôi đã quyết định rút lại giấy phép hoạt động của Lãnh sự quán Nga tại Gdansk.”

Động thái này đồng nghĩa với việc cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Nga còn hoạt động tại Ba Lan sẽ là Đại sứ quán ở thủ đô Warsaw./.

Ba Lan phát hiện bằng chứng quan trọng trong loạt vụ phá hoại đường sắt Ba Lan xác nhận 2 vụ hư hại nghi do phá hoại trên tuyến đường sắt kết nối Warsaw và Lublin, đồng thời thu thập dữ liệu quan trọng để truy tìm thủ phạm trong bối cảnh lo ngại an ninh khu vực gia tăng.