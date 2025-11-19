Thế giới

Châu Âu

Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga sau vụ phá hoại đường sắt

Sau vụ phá hoại tuyến đường sắt nối với Ukraine mà Warsaw cáo buộc Nga gây ra, Ba Lan đã rút giấy phép hoạt động của lãnh sự quán Nga tại Gdansk, chỉ giữ lại đại sứ quán ở Warsaw.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ vụ phá hoại đường ray xe lửa ở gần ga Mika, Ba Lan, ngày 17/11/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ vụ phá hoại đường ray xe lửa ở gần ga Mika, Ba Lan, ngày 17/11/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 19/11 tuyên bố nước này sẽ đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga còn hoạt động tại thành phố Gdansk, miền Bắc Ba Lan, sau vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Ukraine mà Warsaw cáo buộc Nga gây ra.

Phát biểu với báo giới, ông Sikorski nêu rõ: “ Tôi đã quyết định rút lại giấy phép hoạt động của Lãnh sự quán Nga tại Gdansk.”

Động thái này đồng nghĩa với việc cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Nga còn hoạt động tại Ba Lan sẽ là Đại sứ quán ở thủ đô Warsaw./.

(Vietnam+)
#Ba Lan #lãnh sự quán Nga #phá hoại đường sắt #Gdansk #Ukraine Ba Lan Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, tàu Stalingrad dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030. (Ảnh minh họa: Rosatomflot)

Nga tăng cường đội tàu phá băng hạt nhân

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220, dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030.