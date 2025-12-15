Estonia xây tuyến hầm phòng thủ trên biên giới với Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Estonia đã xây dựng những hầm phòng thủ bằng bêtông đầu tiên trên biến giới với Nga. Đây là công trình thuộc Tuyến phòng thủ Baltic.

Ông Krismar Rozin, Thư ký báo chí của Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia, cho biết từ nay đến hết năm, nước này dự kiến hoàn thành 28 hầm phòng thủ.

Đây là lô hầm đầu tiên trong tổng số 600 hầm phòng thủ để tăng cường sườn phía Đông (giáp Nga) của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mỗi hầm trú ẩn, có diện tích khoảng 35m2, được thiết kế để chịu được đạn pháo 152mm.

Tuyến phòng thủ Baltic là một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tổng chi phí dự án là 60 triệu euro (70,04 triệu USD).

Theo Bloomberg, không chỉ có Estonia, các nước Đông Âu sẽ bắt đầu các biện pháp cụ thể vào tuần tới để tăng cường khả năng phòng thủ của khối dọc theo biên giới phía Đông.

Theo kế hoạch, một Hội nghị thượng đỉnh cánh phía Đông châu Âu sẽ được tổ chức tại Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/12.

Hội nghị sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của Thụy Điển, Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva, Romania và Bulgaria. Mục tiêu chính của cuộc họp là thống nhất các hành động chung để tăng cường quốc phòng và phát triển một lập trường thống nhất trong EU.

Trước đó, Hải quân Phần Lan, một nước láng giềng khác của Nga, cũng đã hoàn thành các cuộc phóng thử nghiệm và bắt đầu vận hành hệ thống tên lửa đất đối đất SSM 2020 mới nhất./.

Máy bay Anh-Mỹ-NATO tuần tra di thám gần biên giới Nga Hai máy bay của Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện một sứ mệnh kéo dài 12 giờ vào đầu tuần này cùng với các lực lượng Mỹ và NATO để tuần tra biên giới Nga.