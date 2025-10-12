Máy bay Anh-Mỹ-NATO tuần tra di thám gần biên giới Nga

Ngày 11/10, Anh cho biết 2 máy bay của Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện một sứ mệnh kéo dài 12 giờ vào đầu tuần này cùng với các lực lượng Mỹ và NATO để tuần tra biên giới Nga, trong bối cảnh một loạt các vụ xâm nhập gần đây của máy bay không người lái và máy bay Nga vào không phận NATO.

"Đây là một sứ mệnh chung đáng kể với các đồng minh Mỹ và NATO của chúng tôi," Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói.

"Điều này không chỉ cung cấp thông tin tình báo quý giá để nâng cao nhận thức hoạt động của Lực lượng Vũ trang chúng tôi, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của NATO tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ của chúng tôi," ông Healey nói thêm.

Một máy bay giám sát điện tử RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đã bay từ khu vực Bắc Cực qua Belarus và Ukraine vào ngày 9/10, được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ.

Anh cho biết hoạt động này diễn ra sau các vụ xâm nhập vào không phận của các quốc gia NATO bao gồm Ba Lan, Romania và Estonia.

Đầu tháng này, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ủng hộ các kế hoạch tăng cường phòng thủ của khối này chống lại các máy bay không người lái của Nga./.

