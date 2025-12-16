Nga “lạnh nhạt” với kế hoạch bảo đảm an ninh của châu Âu cho Ukraine

AFP đưa tin, Nga ngày 16/12 cho biết “chưa xem” đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình tại Ukraine, đồng thời từ chối bình luận về kế hoạch này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, trong đó có AFP: “Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ thấy các thông tin trên báo chí, và chúng tôi sẽ không phản hồi về chúng. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ văn bản nào.” Ông Peskov nhấn mạnh Nga không thay đổi lập trường về cuộc xung đột.

Theo tuyên bố chung được đưa ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, châu Âu đã đề xuất thành lập “lực lượng đa quốc gia” do châu Âu dẫn dắt, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm thực thi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine.

Lực lượng này, theo tuyên bố được công bố tối 15/12, sẽ là một phần của các “bảo đảm an ninh vững chắc” dành cho Ukraine từ Mỹ và các cường quốc châu Âu, nhằm bảo đảm Nga sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ chiến dịch quân sự của Nga năm 2022.

Trong một diễn biến khác, Nga mới đây tuyên bố muốn hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn để Kiev có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc tiếp tục chiến tranh.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/12, bình luận về ý tưởng ngừng bắn dịp Giáng sinh của Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho Ukraine có thời gian nghỉ và chuẩn bị tiếp tục chiến tranh. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này, đạt được các mục tiêu của mình, bảo đảm lợi ích của chúng tôi và bảo đảm hòa bình ở châu Âu trong tương lai. Đó là điều chúng tôi mong muốn.”

Đại diện Điện Kremlin khẳng định lập trường của Moskva về giải pháp cho vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng đối với Washington và Kiev./.

