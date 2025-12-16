Đức tìm cách trục xuất đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công đám đông

Các cơ quan chức năng Đức đang xúc tiến thủ tục trục xuất một thanh niên 21 tuổi bị tình nghi lên kế hoạch tấn công “các đám đông.”

Đối tượng này bị bắt giữ trước đó tại thành phố Magdeburg thuộc bang Saxony-Anhalt, miền Trung nước Đức.

Theo thông báo ngày 15/12 của Cơ quan Nội vụ bang Saxony-Anhalt, nghi phạm là người gốc Trung Á, bị bắt giữ hôm 12/12. Đối tượng được cho là có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Thông báo nêu rõ Cơ quan Nội vụ chuẩn bị ban hành lệnh trục xuất dựa trên "đánh giá thực tế" rằng người này có thể gây nguy hiểm cho nước Đức hoặc là một mối đe dọa khủng bố.

Ngoài đối tượng trên, cảnh sát Đức cũng bắt giữ 5 người khác trong cùng ngày 12/12 vì tình nghi có âm mưu thực hiện vụ lao xe vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở bang Bavaria thuộc miền Nam. Các nghi phạm bao gồm 3 công dân Maroc, 1 công dân Syria và 1 công dân Ai Cập.

Thành phố Magdeburg từng chứng kiến một vụ tấn công nghiêm trọng vào tháng 12 năm ngoái khi một xe ôtô bất ngờ lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở quảng trường trung tâm lịch sử, khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Thủ phạm là Taleb Jawad al-Abdulmohsen, một bác sỹ tâm thần người gốc Saudi Arabia.

Nhà chức trách cho biết người này từng thể hiện quan điểm thù địch với người Hồi giáo, bất mãn cá nhân và có thuyết âm mưu. Hiện đối tượng đang trong thời gian bị xét xử./.

Cảnh sát Đức bắt giữ một nghi phạm người Syria có liên quan đến IS Viện Công tố cấp cao Berlin cho biết một người đàn ông quốc tịch Syria bị tình nghi âm mưu tiến hành hoạt động khủng bố đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.