Phát hiện cờ của tổ chức IS trên xe của nghi phạm vụ xả súng ở Australia

Ngày 16/12, Cục Di trú Philippines xác nhận 2 cha con đứng sau vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Australia trong gần 30 năm qua đã lưu trú gần 1 tháng tại nước này.

Theo hồ sơ nhập cảnh, người cha đã nhập cảnh Philippines với tư cách là "công dân Ấn Độ."

Một người phát ngôn của cơ quan trên cho biết Sajid Akram (50 tuổi), quốc tịch Ấn Độ, và Naveed Akram (24 tuổi), quốc tịch Australia, từ Sydney đã cùng nhập cảnh Philippines ngày 1/11, sau đó xuất cảnh vào ngày 28/11 vừa qua.

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong xe của nghi phạm.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Sajid Akram và con trai Naveed Akram dường như bị thúc đẩy bởi tư tưởng của IS và đã bị cực đoan hóa trước khi thực hiện "vụ giết người hàng loạt" này.

Thủ tướng Albanese nói: "Một tư tưởng đã tồn tại hơn một thập kỷ dẫn đến sự thù hận, và trong trường hợp này, là sự sẵn sàng tham gia vụ giết người hàng loạt."

Thủ tướng Albanese cho biết Naveed Akram đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Australia năm 2019 do có quan hệ với những tội phạm, nhưng vào thời điểm đó không được coi là mối đe dọa nhãn tiền.

Để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ngày 14/12, hàng chục người đã xếp hàng từ sáng sớm cùng ngày tại đài tưởng niệm được lập tại Bondi Pavilon, ngay cạnh bãi biển Bondi - nơi xảy ra thảm kịch.

Bà Carolyn, 67 tuổi, một phụ nữ Do Thái, cho biết bà có mặt ở đây để tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng với các nạn nhân, đồng thời khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái không được phép có chỗ đứng ở Australia.

Liên đoàn Cricket Australia và Liên đoàn Cricket Anh và xứ Wales ra tuyên bố chung bày tỏ nỗi bàng hoàng và lòng thương tiếc đối với các nạn nhân của thảm kịch tại bãi biển Bondi.

Tuyên bố chung có đoạn: "Tất cả tâm trí của chúng tôi đều hướng về các nạn nhân, bạn bè và gia đình của họ, cộng đồng Do Thái và người dân Australia trong thời điểm đau buồn sâu sắc này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng." Các cầu thủ của cả hai đội dự kiến sẽ đeo băng đen trên tay trong trận đấu sắp tới.

Luật súng đạn của Australia, được coi là một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới, hiện đang được chính phủ liên bang xem xét lại, sau khi có thông tin cho biết Sajid Akram sở hữu 6 khẩu súng đã đăng ký. Cảnh sát cho biết người này đã có giấy phép sử dụng súng từ năm 2015.

Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết luật súng đạn cần được cập nhật lại sau vụ việc vừa qua.

Trong khi đó, James Larsen - Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Australia tại Liên hợp quốc, cho rằng cuộc tấn công vào người Australia gốc Do Thái là một cuộc tấn công vào mọi người Australia và đời sống của người dân quốc gia châu Đại Dương này. Ông nhấn mạnh không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái, kể cả ở Australia hay bất cứ nơi nào trên thế giới./.