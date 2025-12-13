Đặc phái viên Mỹ thảo luận kế hoạch hòa bình với lãnh đạo Ukraine và châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 12/12, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp các lãnh đạo châu Âu và Ukraine tại Berlin (Đức) vào cuối tuần này.

Ông Witkoff sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Quyết định cử ông Witkoff tới Berlin cho thấy Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Kiev và Washington về các điều khoản của kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh đã phản hồi đề xuất hòa bình của ông Trump, với bản đề xuất sửa đổi 20 điểm dựa trên 3 tài liệu cơ bản.

Theo các quan chức, vẫn còn nhiều điểm bế tắc lớn, đặc biệt là vấn đề Ukraine chấp nhận nhượng lãnh thổ theo yêu cầu của Nga.

Trước đó, ngày 11/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ chỉ cử một quan chức tham dự cuộc họp với Ukraine và đối tác châu Âu nếu Mỹ nhận thấy triển vọng tích cực trong đàm phán hòa bình.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump không hào hứng với các cuộc họp mang tính hình thức, không tạo ra kết quả.

Tại cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Anh ngày 10/12, Tổng thống Trump cho rằng châu Âu cần gây sức ép để ông Zelensky chấp nhận các điều khoản của kế hoạch hòa bình Mỹ đưa ra, theo đó, Ukraine phải chấp nhận mất lãnh thổ trên diện rộng và bị giới hạn quy mô quân đội./.

Ukraine và Mỹ tiến hành vòng đàm phán mới về công tác tái thiết Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán mới về công tác tái thiết và một nhóm công tác đã được thành lập nhằm xây dựng “kế hoạch hành động.”