Nga xem xét lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đối với nhà sản xuất

Hai nguồn tin trong ngành cho biết, các quan chức cơ quan hiện đang thảo luận về khả năng khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đối với các nhà sản xuất.

Ngày 27/3, các đại diện ngành sẽ họp với Phó Thủ tướng Alexander Novak về các biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu Nga, trong đó có vấn đề xuất khẩu cũng sẽ được xem xét, nguồn tin cho biết thêm, quyết định có thể được đưa ra liên quan đến xăng, chứ không phải dầu diesel.

Theo nguồn tin của Interfax, lệnh cấm có thể kéo dài hơn một tháng; thậm chí có thể kéo dài đến một quý.

Ông Novak tuyên bố tại cuộc họp của Bộ Năng lượng hôm nay rằng Chính phủ Nga phải có những biện pháp ngay lập tức để ngăn chặn việc tăng giá tại các trạm xăng và đảm bảo sự ổn định trên thị trường nhiên liệu trong nước trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo ông, giá dầu mỏ toàn cầu và chênh lệch giá (sự khác biệt giữa giá dầu và giá các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ nó) đã tăng mạnh.

Hiện tại, Nga đang áp dụng lệnh cấm tạm thời đến tháng 7 xuất khẩu xăng, dầu diesel và các loại nhiên liệu khác, nhưng chỉ đối với các nhà kinh doanh (không phải nhà sản xuất).

Kể từ ngày 31/1, hoạt động xuất khẩu xăng đối với các nhà sản xuất đã được mở sớm hơn dự kiến, lệnh cấm không còn áp dụng đối với loại nhiên liệu này nữa.

Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev cho biết, do xung đột ở Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia châu Á đã chuyển sang Nga để mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ.

Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga sẽ có thể đáp ứng đầy đủ cả nhu cầu trong nước và các hợp đồng hiện có./.

Philippines tiếp nhận lô dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm Theo nhiều nguồn tin, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu của Tổng công ty dầu khí Philippines Petron tại tỉnh Bataan.