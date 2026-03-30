Cộng đồng Hội nhập- nét mới của người Việt tại Hungary

Những nỗ lực và thực tế hội nhập của bà con sống xa quê hương tại nơi đất khách là nội dung cuộc gặp mặt đầu năm diễn ra vào tối 27/3/2026 tại thủ đô Budapest, Hungary, thu hút được sự quan tâm của gần 140 thành viên trong cộng đồng.

Sự kiện do Cộng đồng Hội nhập Việt Nam-Hungary tổ chức, với sự hiện diện của đại diện Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo bà con trong cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên, tại Hungary có một hoạt động nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập sâu, được thực hiện với chính những học viên đã "kinh qua" các trải nghiệm học hỏi.

Các khóa học hội nhập bắt đầu từ khoảng 15 năm trước, nhằm giúp bà con chuẩn bị cho kỳ thi nhập tịch Hungary. Với thời gian, cộng đồng có thêm nhiều thành viên theo học tiếng Hungary mức cơ bản, và học cho kỳ thi văn hóa với mục đích xin định cư tại quốc gia này. Cộng đồng Hội nhập Việt Nam-Hungary là tên gọi chung của các nhóm học như thế.

Theo một ước tính, trong khoảng thời gian 15 năm, đã có khoảng 1 ngàn bà con đã qua một hay nhiều khóa học mang tính hội nhập như vậy, thoạt tiên nhằm vào mục tiêu rất cụ thể-để có được giấy tờ thuận tiện hơn cho sự mưu sinh tại nước bạn, nhưng với thời gian, nhiều người đã nhận ra tầm quan trọng của việc học nằm sau đó: có kiến thức để hội nhập.

Chị Phan Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Đại sứ quán, chuyển lời của Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao ý nghĩa những quyết tâm của Nhóm trong việc khuyến khích bà con học tập tiếng Hungary, tìm hiểu văn hóa bản địa và tích cực hòa nhập với xã hội sở tại.

Đại sứ cũng ghi nhận và trân trọng vai trò của Trưởng nhóm-thầy giáo Nguyễn Hoàng Linh, cùng các thành viên tích cực của Nhóm, trong việc góp phần nâng cao hiểu biết, tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ cộng đồng ngày càng hòa nhập với xã hội Hungary, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khách mời chia sẻ trong cuộc gặp mặt. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Chủ tịch Hiệp hội, anh Vũ Quý Dương-từng là một du học sinh xuất sắc rồi trở thành doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng chia sẻ, muốn hội nhập thì trước hết cần phải tìm hiểu, học hỏi và tôn trọng pháp luật, tôn trọng người dân bản địa, từ những người sống quanh mình, hàng xóm, bạn bè tới khách hàng, đối tác.

Một số ca khúc nổi tiếng của Hungary, từ nhạc phẩm bất hủ "Tổ quốc tôi" (Hazám, hazám-nửa đầu thế kỷ 19) thấm đẫm tình cảm ái quốc mà người Hung thường rơi lệ khi nghe, tới bài dân ca quen thuộc "Dưới chân dãy núi Csitár" (A Csitári hegyek alatt-từng được đặt lời Việt ngữ thập niên 60-70), hay bản "Hungary" (Nước Hung)… được thể hiện tại Chương trình.

Nội dung chính trong phần giao lưu là cuộc trao đổi của ba thành viên trong cộng đồng có sự lựa chọn khác nhau nhưng cùng hướng tới sự hội nhập. Cả ba thành viên đều học tập tại môi trường đại học của Hungary, có người chọn con đường kinh doanh, người từng giữ cương vị cao trong bộ máy hành chính nước bạn, người thì truyền bá kiến thức.

Tất cả các ý kiến đều nhất trí rằng, muốn thành công nơi đất khách, về dài hạn, rất cần sự hiểu biết về kiến thức, cách ứng xử, ngôn ngữ… của nước bạn, quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình, sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết cho cộng đồng để sự học hỏi không chấm dứt ở một tấm bằng, mà sẽ còn theo mỗi người trong quãng thời gian về sau.

Nhà giáo lão thành Nguyễn Hoàng Tuyên chia sẻ trong cuộc gặp mặt. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tại chương trình, nhà giáo lão thành Nguyễn Hoàng Tuyên (94 tuổi), từng là một chuyên gia về Văn học Phương Tây tại Đại học Sư phạm Hà Nội từ thập niên 50 đã chia sẻ và đọc thơ tiếng Pháp thế kỷ 15 về khát vọng sống và yêu của tuổi trẻ. Bên cạnh ông là sự xuất hiện của các tiến sỹ, bác sỹ... trí thức trong cộng đồng, những người nêu tấm gương về hội nhập.

Những kiến thức về văn hóa, chính trị, lịch sử, pháp luật, đời sống... Hungary cũng được ôn lại qua trò chơi trắc nghiệm vui, với sự tham gia của 14 đội, và phần thưởng cũng chính do bà con ủng hộ, đóng góp. Cuộc gặp mặt khép lại với màn "gọi Lô tô" vui Xuân đậm nét văn hóa dân gian miền Nam, với sự điều hành rất sôi nổi và sinh động của MC Huệ Anh.

Cộng đồng Việt Nam tại Hungary có không ít hội, đoàn, nhưng Cộng đồng Hội nhập đặc biệt ở chỗ quy tụ thành viên kết nối qua các khóa học trực tuyến, hầu như rất ít gặp nhau.

Bên cạnh nỗ lực hội nhập, Cộng đồng này còn thường xuyên tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động hướng về quê hương, trở thành một "hiện tượng" của người Việt tại Hungary../

