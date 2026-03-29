Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước vùng Vịnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 thông báo ông đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong chuyến công du khu vực diễn ra từ ngày 27/3.

Ukraine đã ký thỏa thuận quốc phòng với 3 nước, gồm Qatar và Các Tiểu Vương quốc Arab thống Nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Ngoài nội dung riêng, Ukraine và Qatar nhất trí tăng cường hợp tác đối phó các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Ukraine cũng đạt đồng thuận hợp tác quốc phòng với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) và ký thỏa thuận phòng không với Saudi Arabia.

Theo người đứng đầu Chính phủ Ukraine, các thỏa thuận có thời hạn 10 năm, đều hướng tới hợp tác sản xuất quốc phòng, trong đó có cả việc xây dựng các dây chuyền và nhà máy tại cả Ukraine cũng như các nước đối tác.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết trong hợp tác song phương, thỏa thuận với Ukraine còn bao gồm hợp tác công nghệ, đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và hệ thống không người lái.

Sau các cuộc làm việc tại Saudi Arabia, ông Zelensky tiếp tục hội đàm tại UAE với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ông cho biết các bên đã thống nhất tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng và sẽ hoàn tất chi tiết trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ các hợp đồng cấp chiến lược với 3 quốc gia Trung Đông có tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD, góp phần hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu của Ukraine.

Trong thời gian qua, Ukraine đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chống máy bay không người lái, đồng thời cử chuyên gia tới hỗ trợ các nước vùng Vịnh, khu vực đang đối mặt nguy cơ tấn công bằng UAV trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Kiev hiện được xem là một trong những trung tâm phát triển UAV đáng chú ý và đang đề xuất trao đổi công nghệ, thiết bị chống UAV để đổi lấy các hệ thống phòng không hiện đại phục vụ nhu cầu trong nước.

Giới phân tích mặc dù các thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn vẫn đối mặt nhiều thách thức, khu vực vùng Vịnh mang lại cả nguồn tài chính và cơ hội hợp tác cho Ukraine./.

