Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Ngày 28/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy xử lý chất thải ở khu vực cảng Maastricht của Hà Lan.

Đài truyền hình công cộng địa phương L1 News đưa tin các dịch vụ khẩn cấp đã được kích hoạt báo động vào khoảng 5h30 sáng theo giờ địa phương (tức 11h30 theo giờ Hà Nội).

Sở Cứu hỏa phân loại đây là một vụ hỏa hoạn lớn và cần được tiếp ứng thêm lực lượng chữa cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Một số nguồn tin cho rằng các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì.

Đội cứu hỏa cũng đã triển khai các đơn vị trinh sát để đo đạc và chưa phát hiện có nồng độ chất nguy hiểm./.

