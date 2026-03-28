Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì; hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy xử lý chất thải ở khu vực cảng Maastricht của Hà Lan.

Đài truyền hình công cộng địa phương L1 News đưa tin các dịch vụ khẩn cấp đã được kích hoạt báo động vào khoảng 5h30 sáng theo giờ địa phương (tức 11h30 theo giờ Hà Nội).

Sở Cứu hỏa phân loại đây là một vụ hỏa hoạn lớn và cần được tiếp ứng thêm lực lượng chữa cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Một số nguồn tin cho rằng các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì.

Đội cứu hỏa cũng đã triển khai các đơn vị trinh sát để đo đạc và chưa phát hiện có nồng độ chất nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Lan #Hỏa hoạn #nhà máy #xử lý chất thải Hà Lan
Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Thị trưởng Daniel Panov. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác địa phương

Làm việc với lãnh đạo thành phố Veliko Tarnovo, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định ĐSQ  Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Veliko Tarnovo với các địa phương của Việt Nam.

Bà Hala Abou Hassira. (Nguồn: AFP)

Pháp nâng cấp phái bộ Palestine thành Đại sứ quán

Bà Hala Abou Hassira đã trình Quốc thư lên Tổng thống Macron với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine, đánh dấu việc nâng cấp phái bộ Palestine tại Paris thành Đại sứ quán.