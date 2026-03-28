Các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX gồm: Hầu Minh Lợi, Phạm Thị Minh Xuân và Lê Thị Thanh Trà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XX.
Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Gia Long và Vương Ngọc Hà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031./.