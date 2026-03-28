Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Hà Nội

Sáng 28/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết nghị công tác nhân sự và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII gồm các đồng chí: Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, Phạm Thị Thanh Mai.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII gồm các đồng chí: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng./.