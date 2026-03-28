Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX gồm các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thị Hồng Lâm.
Tại kỳ họp, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, Phùng Thị Kim Nga tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031./.