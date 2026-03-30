Ra mắt trạm DLocals Hoàn Kiếm: Hướng dẫn thủ tục hành chính trên nền tảng số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được thúc đẩy, việc đổi mới cách truyền thông chính sách và hướng dẫn thủ tục hành chính ở cấp cơ sở ngày càng trở nên cần thiết. Ứng dụng các nền tảng số như video ngắn, livestream được xem là giải pháp giúp thông tin chính thống đến gần hơn với người dân.

Tối 30/3, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam và các đơn vị liên quan ra mắt Trạm truyền thông số - Studio dLocals Hoàn Kiếm, nhằm đưa nội dung truyền thông chính sách và hướng dẫn thủ tục hành chính lên môi trường số.

Trạm đặt tại số 24-26 phố Bảo Khánh, phường Hoàn Kiếm. Tại đây, thông tin về chính sách, thủ tục hành chính có thể được truyền tải qua video, talkshow trực tuyến hoặc podcast với hình thức ngắn gọn, trực quan.

Ngay sau lễ ra mắt, phường tổ chức livestream “Hoàn Kiếm đồng hành, hiểu đúng chính sách, vững bước kinh doanh” trên kênh TikTok chính thức. Chương trình tập trung giải thích những điểm mới của Nghị định 68 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh từ năm 2026. Người xem có thể đặt câu hỏi trực tiếp về kê khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử hay các trường hợp miễn giảm thuế./.