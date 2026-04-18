MB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 102.000 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 25%

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông MB với việc trình kế hoạch tăng vốn quy mô lớn trong năm 2026 nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng và đầu tư dài hạn.

Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ dự kiến từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 22.137 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, MB sẽ gia nhập nhóm rất ít ngân hàng có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng trên thị trường.

MB dự kiến tăng vốn theo ba cấu phần. Thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, qua đó tăng vốn thêm 12.082 tỷ đồng.

Thứ hai, MB sẽ chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10%. Toàn bộ số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thứ ba, ngân hàng lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, qua đó bổ sung thêm khoảng 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, 62 triệu cổ phiếu thuộc kế hoạch đã được thông qua trước đó, phần còn lại 138 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán bổ sung. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm phê duyệt chi tiết.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, MB cũng trình phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 25%. Trong đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 12.082 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) và 8.055 tỷ đồng để chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%). Tổng giá trị chi trả cổ tức đạt hơn 20.137 tỷ đồng. Trong 5 năm gần đây, mức cổ tức trung bình đạt 26%.

Tại Đại hội, MB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, huy động vốn tăng 30%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% (đảm bảo theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%. Dự kiến tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt từ 20%-21%; tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) là 2%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 28% trở xuống.

Như vậy, với mục tiêu tăng khoảng 15% trong năm 2026, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của ngân hàng là hơn 39.400 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2025, MB báo lãi trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt 8,9% so với kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 43,1%, dẫn đầu nhóm Big5 về tốc độ tăng trưởng tài sản.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về room ngoại, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị MB cho biết ngân hàng chưa tăng room vì để khi tìm thấy nhà đầu tư chiến lược thì có thể tính toán phát hành giá cao hơn, đem lại nhiều giá trị hơn. Vì vậy việc tạm thời khoá lại room ngoại là để tìm kiếm cơ hội.

Tại Đại hội cũng có cổ đông thắc mắc về tín dụng năm 2025 tăng 36%, trong khi ngành tăng 19%. Huy động là 1 triệu tỷ đồng, thấp hơn tín dụng. Vậy tín dụng này có nóng không và mức tăng có quá cao so với ngành ngân hàng. Huy động không đủ thì giải pháp của ngân hàng là gì? Trả lời vấn đề này ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB lý giải, thực chất tăng trưởng tín dụng năm vừa rồi của MB là khoảng 40% nhưng sau đó ngân hàng bán nợ qua cho MBV (ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc) để tạo tài sản sinh lời cho MBV.

Ông Ánh cho biết thêm MB huy động khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng, lệch giữa huy động và cho vay khoảng 50.000 tỷ đồng. Thực tế ngân hàng có rất nhiều nguồn vốn, thứ nhất huy động thị trường 1; thứ hai vốn chủ sở hữu gần 150.000 tỷ đồng; thứ ba là huy động từ các định chế quốc tế gần 3 tỷ USD; thứ tư là huy động liên ngân hàng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của MB tính đến cuối năm 2025 theo quy định là 79%, tức huy động 100 đồng mới cho vay 79 đồng. Theo quy định tối đa là 85%, như vậy MB vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn./.

