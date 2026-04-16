IMF: Nợ công toàn cầu có thể chạm mức kỷ lục vào năm 2029

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong báo cáo hai lần mỗi năm về ngân sách chính phủ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/4 nhận định nợ công toàn cầu có khả năng đạt mức tương đương sản lượng kinh tế thế giới vào năm 2029, sớm hơn một năm so với dự báo trước đó. Mức này trước đây chỉ từng xảy ra sau Thế chiến II.

Theo IMF, nợ công có thể đạt 117% GDP toàn cầu vào năm đó trong kịch bản bất lợi, và có thể lên tới 121% GDP nếu chiến sự ở Trung Đông kéo dài.

IMF cho biết xung đột ở Trung Đông có thể tiếp tục gây áp lực lên tài chính chính phủ thông qua giá lương thực và nhiên liệu cao hơn, điều kiện tài chính thắt chặt hơn, hoạt động kinh tế suy giảm và chi tiêu quốc phòng gia tăng.

Trong khi nhiều chính phủ sẽ chứng kiến nợ tăng trong những năm tới, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được xem là hai yếu tố chính khiến nợ toàn cầu tăng từ mức 93,9% GDP vào năm 2025.

Theo dự báo của IMF, nợ công của Mỹ sẽ đạt 135,5% sản lượng kinh tế hằng năm vào năm 2029, tăng từ mức 123,9% năm ngoái. Để ngăn chặn đà tăng nợ, các nhà kinh tế của IMF cho rằng cần tăng thuế, loại bỏ các ưu đãi thuế và cắt giảm chi tiêu.

Ngoài Mỹ, nợ công của các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 93,9% GDP vào năm 2029, từ mức 95,3% GDP vào năm 2025.

IMF cho biết Anh “đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể” trong thâm hụt ngân sách nhờ tăng thuế, trong khi Canada và Nhật Bản đạt tiến bộ nhờ kiềm chế chi tiêu.

Thực tế, IMF dự báo nợ công của Nhật Bản sẽ giảm xuống 195,7% GDP vào năm 2029 từ mức 206,5% GDP năm ngoái, phản ánh sự kết hợp giữa lãi suất thấp trong giai đoạn dài giảm phát và sự phục hồi tăng trưởng và lạm phát trong những năm gần đây.

IMF dự báo nợ công của các chính phủ khu vực đồng euro sẽ tăng lên 89% GDP vào năm 2029 từ 87,1% GDP năm ngoái, nhưng cảnh báo các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi họ tăng chi tiêu quốc phòng.

Nợ công của các chính phủ ở những nền kinh tế đang phát triển được dự báo tăng lên 60,8% GDP vào năm 2029, từ 57,5% GDP năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều nền kinh tế trong số này có khả năng chứng kiến mức tăng nợ mạnh nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài.

IMF kết luận rằng “tác động sẽ ảnh hưởng không tương xứng đến các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển”./.

