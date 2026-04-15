IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026

Ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới,” trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra do xung đột tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Định chế tài chính này lưu ý, việc điều chỉnh dự báo trên được đưa ra dựa trên giả định xung đột tại Trung Đông sẽ "tương đối ngắn."

Tuy nhiên, tổ chức này cũng đã phác thảo 2 kịch bản cho tình huống xung đột kéo dài hơn. Trong kịch bản nghiêm trọng hơn, khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng vọt 100-200% so với mức giá hồi tháng Một và duy trì ở vùng giá đó đến tận năm 2027, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ chỉ đạt 2%, đồng nghĩa với việc "tiến sát suy thoái."

Suy thoái được định nghĩa là tăng trưởng kinh tế dưới 2%, một kịch bản mới chỉ xảy ra 4 lần kể từ năm 1980 đến nay.

IMF cũng lưu ý trước khi bùng nổ xung đột tại Trung Đông, kinh tế toàn cầu đã có diễn biến tích cực hơn dự báo với đà tăng trưởng được kỳ vọng khá tốt trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Trung Đông đang làm đảo lộn mọi dự báo trước đó.

Ngoài ra, IMF còn cho biết việc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lần này cũng đã tính đến thay đổi thuế quan của Mỹ thấp hơn so với năm ngoái.

Ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF, nhận định: "Triển vọng kinh tế toàn cầu đột ngột rơi vào ảm đạm sau khi bùng phát xung đột tại Trung Đông."

Ông cảnh báo cuộc xung đột này có thể dẫn tới "khủng hoảng năng lượng" chưa từng có trên phạm vi toàn cầu.

Về lạm phát, IMF dự báo tỷ lệ lạm phát năm 2026 có thể tăng lên 4,4%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Về tác động đối với từng khu vực, IMF cho rằng xung đột gây thiệt hại nặng nề hơn cho Trung Đông và các nền kinh tế dễ bị tổn thương. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế tại khu vực Trung Đông và Trung Á dự báo giảm một nửa, xuống còn 1,9%. Nền kinh tế lớn nhất Trung Đông là Saudi Arabia tăng trưởng 3,1%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Ở khu vực Đông Bắc Á, tăng trưởng của Hàn Quốc được dự báo ở mức 1,9%.

Đối với 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, IMF dự báo GDP của Mỹ tăng 2,3%, trong khi Trung Quốc giảm nhẹ xuống 4,4%.

Với châu Âu, IMF dự báo tăng trưởng GDP của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 1,1% trong năm 2026. Anh có thể ghi nhận mức giảm GDP lớn hơn, giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 0,8% trong năm nay./.

Tổng Giám đốc IMF: Giá cả toàn cầu khó hạ nhiệt do xung đột ở Trung Đông Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva, giá cả toàn cầu khó hạ nhiệt do xung đột ở Trung Đông và thế giới cần lưu ý đến tính chất không đối xứng của cú sốc kinh tế lần này.