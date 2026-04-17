TP Hồ Chí Minh phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu.

Năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống đồng bộ, hiện đại, gắn kết các thành phần trong xã hội, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo định hướng được nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế, Thành phố tập trung phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngang tầm khu vực, từng bước hình thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Năm 2026 được xem là năm bản lề để Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy vai trò trung tâm của doanh nghiệp và người dân, phát huy năng lực tri thức của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, đồng thời phát huy vai trò kiến tạo và dẫn dắt của Nhà nước.

Phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện đại, đồng bộ

Chương trình gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống đổi mới sáng tạo hiện đại, đồng bộ, dựa trên ba trụ cột chính: doanh nghiệp, tri thức và Nhà nước. Doanh nghiệp là trung tâm sáng tạo, đóng vai trò dẫn dắt trong thương mại hóa các ý tưởng, phát triển sản phẩm công nghệ cao và giải pháp số. Các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cung cấp tri thức, nhân lực chất lượng cao, kết hợp với Nhà nước để tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo.

Một trong những mục tiêu quan trọng là hình thành mạng lưới đa dạng các trung tâm đổi mới sáng tạo, được hỗ trợ và điều phối bởi cơ quan chức năng của Thành phố. Mạng lưới này sẽ kết nối các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo ra chuỗi hạ tầng chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng định hướng hình thành Sàn giao dịch công nghệ thế hệ mới, nhằm tăng cường khả năng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo.

Song song với việc phát triển mạng lưới trung tâm, Thành phố đang rà soát và điều chỉnh các quy hoạch không gian đô thị, sử dụng đất và phát triển kinh tế-xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng các khu đô thị khoa học công nghệ, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu công nghệ phần mềm. Đây là nền tảng vật lý, kết hợp với hạ tầng số hiện đại, giúp tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng ưu tiên phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, an toàn và dự phòng. Các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm khởi nghiệp sáng tạo được ưu tiên lắp đặt mạng băng thông rộng 5G, 6G và cáp quang. Hạ tầng số này không chỉ phục vụ các hoạt động sản xuất, nghiên cứu mà còn tạo điều kiện cho chia sẻ dữ liệu và kết nối giữa các thành phần trong hệ thống đổi mới sáng tạo.

Trung tâm dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao được triển khai để phục vụ các nhu cầu nghiên cứu, phân tích dữ liệu lớn, Trí tuệ Nhân tạo và các ứng dụng công nghệ cao. Thành phố cũng phối hợp xây dựng trung tâm dữ liệu vùng và ưu tiên khai thác các trung tâm dữ liệu do Trung ương đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững của hạ tầng số.

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học. Thành phố định hướng hình thành môi trường thuận lợi, nơi các ý tưởng có thể phát triển thành sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế thực tiễn.

Các hoạt động huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng được triển khai đồng bộ, tập trung vào quản trị hoạt động ươm tạo, tư vấn hoàn thiện ý tưởng sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh. Các kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, gọi vốn, quản trị tài sản trí tuệ cũng được chú trọng, nhằm trang bị cho các startup và doanh nghiệp công nghệ khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho các trung tâm đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia mạng lưới quốc tế, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm từ nước ngoài. Đồng thời, Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ số, điện tử, vi mạch và bán dẫn, nhằm kết nối hệ sinh thái công nghiệp toàn cầu.

Các cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh được khuyến khích triển khai mô hình đại học khởi nghiệp, tạo động lực thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có tư duy khởi nghiệp và năng lực cạnh tranh.

Thành phố cũng tập trung xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng số, sáng tạo cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin, nâng cao năng lực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Văn hóa đổi mới sáng tạo được thúc đẩy thông qua các cuộc thi, chương trình ươm tạo và sự kiện kết nối dự án với thị trường. Thành phố tổ chức các hoạt động demo day, pitching day để thu hút vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời kết nối khu vực công với cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước. Các chương trình tuyên dương, khen thưởng hoạt động đổi mới sáng tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng.

Những hoạt động này không chỉ giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngang tầm khu vực mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của Thành phố.

Kết nối quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Không gian triển lãm và trải nghiệm thực tế cho các bạn học sinh, sinh viên. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh xác định hợp tác quốc tế là một yếu tố trọng tâm trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các hoạt động kết nối với các thành phố và tổ chức quốc tế, các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, giúp Thành phố tiếp cận kinh nghiệm, thu hút nguồn lực và tạo cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chuyên gia quốc tế được mời tham gia các dự án nghiên cứu lớn, nâng cao năng lực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao. Các chương trình này cũng kết hợp với hoạt động STEM/STEAM, phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ sớm, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Hệ thống đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng vật lý hiện đại, hạ tầng số tiên tiến, cơ chế chính sách thông thoáng và nguồn nhân lực chất lượng cao, đang từng bước trở thành nền tảng chiến lược cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2026 là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế của Thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế. Những chính sách đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo đang từng bước hình thành một hệ sinh thái hiện đại, năng động và linh hoạt.

Hệ thống này không chỉ giúp doanh nghiệp và startup nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm chủ lực mà còn góp phần xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Với định hướng rõ ràng, tầm nhìn chiến lược và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, người dân, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu, năm 2026 hứa hẹn sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

