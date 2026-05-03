Hải Phòng: Xử phạt hơn 350 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã tổ chức 379 lượt tổ công tác tuần tra, kiểm soát 32.874 phương tiện; phát hiện, xử lý 2.272 trường hợp vi phạm với một số lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 358 trường hợp, vi phạm tốc độ 447 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 468 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm trên 6,1 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, số trường hợp vi phạm tăng 658 trường hợp, số tiền phạt tăng 2,1 tỷ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 12 người, giảm 3 vụ, số người chết và bị thương đều giảm 1 so với cùng kỳ năm 2025.

Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, thời gian tới, lực lượng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát linh hoạt theo quy định của Bộ Công an, nhất là hình thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang; tập trung kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện...

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Đề án Quy hoạch Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tham mưu triển khai Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc và trang bị tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát đường thủy để bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ và Đề án kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tiếp tục nghiên cứu, khảo sát xác định các tuyến giao thông phức tạp để phân công, bố trí và huy động các lực lượng khác phối hợp, hỗ trợ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Trên đường bộ, lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vượt đèn đỏ... Trên đường thủy, lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy...

Trên đường sắt, lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường...

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các đối tượng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là các trường hợp là học sinh, sinh viên...

4 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 288 vụ tai nạn giao thông, làm chết 140 người, bị thương 183 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 4 vụ, giảm 11 người chết và giảm 7 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã kiểm tra, xử lý 47.683 trường hợp vi phạm; xử phạt trên 137 tỷ đồng; trong đó, xử phạt qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) là 5.561 trường hợp với số tiền trên 51 tỷ đồng./.

