Xử lý hơn 4.350 vi phạm giao thông ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung được kiểm soát ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện số lượng lớn vi phạm, trong đó đáng chú ý là các hành vi liên quan đến nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.

Chiều 2/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho thấy, từ ngày 28/4 đến 2/5, toàn lực lượng đã xử lý 4.358 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 522 trường hợp.

Trong cơ cấu vi phạm, hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm 1.095 trường hợp, tương đương khoảng 1/4 tổng số vi phạm bị xử lý. Đây tiếp tục là nhóm hành vi nổi lên trong các dịp nghỉ lễ (là thời điểm nhu cầu liên hoan, gặp gỡ, sử dụng rượu bia gia tăng). Đáng lưu ý, nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thực tế kiểm tra cho thấy, không ít người điều khiển phương tiện vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng quãng đường di chuyển ngắn hoặc thời điểm đêm muộn ít lực lượng kiểm tra nên sẵn sàng điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Một số trường hợp còn có biểu hiện né tránh, quay đầu khi phát hiện chốt kiểm tra, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm khác vẫn diễn ra phổ biến. Lỗi không đội mũ bảo hiểm ghi nhận 1.134 trường hợp, cho thấy ý thức chấp hành quy định an toàn tối thiểu của người tham gia giao thông chưa được cải thiện rõ rệt.

Tình trạng dừng, đỗ sai quy định cũng ở mức cao, với 1.065 trường hợp trên đường bộ và 81 trường hợp trên đường sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự giao thông, đặc biệt tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ thành phố. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 243 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội duy trì ứng trực 100% quân số, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến cửa ngõ, trục giao thông chính, khu vực bến xe, nhà ga, bến tàu và các tuyến sông; các điểm vui chơi, du lịch. Việc kiểm soát nồng độ cồn được triển khai thường xuyên, liên tục, kể cả vào khung giờ đêm và rạng sáng, được xác định là thời điểm các vi phạm có xu hướng gia tăng.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn giao thông, giữ ổn định trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, từ thực tế số liệu cho thấy, để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, yếu tố then chốt vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân./.

