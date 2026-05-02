Cà Mau: Thi công xuyên lễ tại dự án giao thông ra đảo Hòn Khoai

Tại địa đầu cực Nam Tổ quốc (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), những ngày này những người lính thợ Trường Sơn (Ban Trường Sơn 10, Binh đoàn 12) vẫn miệt mài thi công xuyên lễ.

Theo Ban Trường Sơn 10, với tinh thần thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắn," ban đã huy động nhân sự, trang thiết bị máy móc, vật liệu đảm bảo thi công xuyên đêm, xuyên lễ nhằm đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Theo Thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12), Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một dự án có tính chiến lược, mang tầm vóc khu vực và ý nghĩa chính trị sâu sắc, dự án được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm ủng hộ. Do vậy, Ban Trường Sơn 10 luôn quán triệt tinh thần trong toàn thể lực lượng đơn vị, tiến hành thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thượng tá Dương Đình Tuấn cho biết dự án được triển khai trong tâm thế vừa thiết kế, vừa thi công, quá trình thi công đơn vị đã gặp không ít khó khăn, thách thức như giá vật liệu xây dựng tăng, nguồn cung cấp cát, đá từ các mỏ khai thác khan hiếm, trong khi đó giá nhiên liệu trên thế giới và trong nước biến động,… đã gây áp lực lớn đến tiến độ và chi phí của công trình, đây cũng là những trở ngại thực tế mà đơn vị phải đối diện và tìm cách tháo gỡ, khắc phục.

Thượng tá Dương Đình Tuấn cho biết thêm đơn vị cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho đơn vị vượt qua những khó khăn. Đơn vị quán triệt tinh thần thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng” tại dự án. Đồng thời, Ban giám đốc luôn quan tâm, khích lệ tinh thần người lao động với quyết tâm cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng tập thể sẽ biến khó khăn thành động lực, biến thử thách thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh người lính thợ Trường Sơn, mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ phát huy tối đa năng lực, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất," Thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10 chia sẻ.

Là công nhân thực hiện thi công xuyên lễ trên công trường, anh Trần Ru Bi - Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12), cho biết với sự động viên từ ban giám đốc và nhận thức được tầm quan trọng của công trình trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nên đội ngũ công nhân cũng ý thức trách nhiệm của mình trong triển khai thi công, làm tốt nhiệm vụ cấp trên phân công, tăng ca kíp, làm việc xuyên lễ.

“Mặc dù làm việc với điều kiện khó khăn trên biển nhưng chúng tôi luôn tự hào, vinh dự vì mình được làm việc trên công trường trọng điểm quốc gia, bản thân những người lính thợ Trường Sơn cũng cố gắng hết sức mình, làm có tâm, có trách nhiệm để khi công trình hoàn thành cũng thấy được một phần công sức của mình đóng góp cho dự án, cho quê hương đất nước ngày càng phôn vinh hạnh phúc” - anh Trần Ru Bi Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12) chia sẻ thêm.

Các kỹ sư, công nhân đổ bê tông cọc khoan nhồi tại công trường Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai trên biển. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cùng với Dự án cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi là 3 dự án trọng điểm, sau khi hoàn thành không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội liên vùng, mà còn là lá chắn tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Quán triệt tầm quan trọng của dự án, Bộ Tư lệnh Binh đoàn chỉ đạo Ban điều hành, lực lượng thi công tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ về đích theo kế hoạch.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, thời điểm này với điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công nên Ban điều hành cần phải tận dụng thời tiết nắng tốt để đẩy nhanh tiến độ trên từng mũi, hướng thi công.

Tổ chức thi công quyết liệt, cán bộ kỹ sư, người lao động đơn vị phải liên tục, tăng ca tăng kíp, đảm bảo 100% quân số thi công xuyên ngày lễ, ngày nghỉ. Phấn đấu giá trị sản xuất trong 60 ngày đạt 798 tỷ đồng trở lên, giá trị nghiệm thu đạt 598 tỷ đồng trở lên, giá trị thanh toán đạt 575 tỷ đồng trở lên./.

Xây dựng đảo Hòn Khoai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Hòn Khoai có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, là cụm đảo tiền tiêu phía Nam của Tổ quốc với nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang được đầu tư xây dựng.