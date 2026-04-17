Xây dựng đảo Hòn Khoai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 17/4, tại đảo Hòn Khoai, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức khảo sát, thăm và làm việc ở địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, là cụm đảo tiền tiêu phía Nam của Tổ quốc với nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang được đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, thay mặt các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo, lãnh đạo Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Theo đó, các lực lượng được giao quản lý, bảo vệ vùng biển rộng gần 1.000km2, chiều dài đường biên giới trên biển hơn 46km.

Trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, các lực lượng trên đảo đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng như hải quân, kiểm lâm, trạm hải đăng được triển khai chặt chẽ, đồng bộ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biển, đảo.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên; các hành vi vi phạm pháp luật trên biển được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên vùng biển quản lý. Bên cạnh đó, các lực lượng tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng; hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, qua đó, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, đảo.

Hiện nay, trên đảo, các đơn vị thi công đang triển khai một số công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh. Các đơn vị thi công cơ bản chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong quản lý nhân lực, phương tiện ra vào đảo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình thi công.

Đồn Biên phòng Hòn Khoai chủ động kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình triển khai đúng tiến độ.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác ghi nhận điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng trên đảo còn những hạn chế nhất định về hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm hậu cần. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Bùi Tấn Bảy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng; đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển trong mọi tình huống.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, chuyến khảo sát, thăm và làm việc tại cụm đảo Hòn Khoai nhằm góp phần đánh giá sát thực tế tình hình, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng đảo Hòn Khoai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà đến các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo./.

