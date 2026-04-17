Năm cơ quan báo chí chủ lực quốc gia phải dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Thông tin tại cuộc làm việc cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, sôi động, ý nghĩa. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã được triển khai khẩn trương, bài bản, toàn diện với nhiều sáng tạo về hình thức, đổi mới về nội dung; tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt dòng thông tin chủ lưu, tạo không khí phấn khởi, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng - sự kiện đặc biệt quan trọng, đã được 5 cơ quan báo chí chủ lực tạo thành một mặt trận thông tin, tuyên truyền thống nhất, cao độ, tích cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Qua tổng hợp, các cơ quan này đã xây dựng, phát sóng, phát hành 14.645 sản phẩm báo chí, truyền thông về chủ đề này. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, 5 cơ quan báo chí đã tập trung cao nhất nhân lực, nguồn lực, dành tối đa dung lượng, thời lượng để "phủ sóng" thông tin về sự kiện trên tất cả nền tảng báo chí, tạo thành "làn sóng" thông tin bao phủ, rộng khắp, dẫn đầu.

Nhiều đổi mới mạnh mẽ về phương thức truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật số vào các sản phẩm báo chí cũng được 5 cơ quan tích cực triển khai với nhiều trải nghiệm đa dạng, sáng tạo về hình thức; đổi mới về phương thức phát hành; tổ chức các triển lãm, chương trình đặc biệt chào mừng Đại hội.

Trong số đó, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chuyên trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng với 6 phiên bản ngôn ngữ. Nội dung bao quát đầy đủ từ thông tin thời sự chuyên sâu đến hồ sơ tư liệu về văn kiện, nhân sự qua 13 kỳ Đại hội.

Đáng chú ý, Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng hệ thống dữ liệu nhân sự của gần 150 tổ chức đảng với hơn 1.200 nhân sự. Chuyên mục "Dành cho báo chí" của chuyên trang thu hút 238 cơ quan đăng ký và hơn 11.000 lượt khai thác thông tin.

Kết quả Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV đã trở thành trọng tâm tuyên truyền của 5 cơ quan ngay sau bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV được 5 cơ quan báo chí triển khai quy mô lớn, đồng bộ, bảo đảm thông tin xuyên suốt trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần trực tiếp vào thành công sự kiện.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong ngày bầu cử 15/3, 5 cơ quan đã tổ chức các chương trình phát thanh, phát sóng trực tiếp, livestream trên nền tảng số, cập nhật, lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri cả nước hân hoan, tự giác, trách nhiệm tham gia bầu cử.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp Ngày hội non sông, kết nối nhiều điểm cầu và truyền tải không khí phấn khởi, hình ảnh ngày bầu cử tại 34 tỉnh, thành, thu hút hơn 20 triệu lượt xem.

Nhiều chương trình về bầu cử Quốc hội của Đài đạt mức người xem rất cao, phổ biến ở mức 4-5 triệu người xem mỗi phút, với tỷ lệ xem trên 70% thời lượng chương trình.

Đồng thời, các cơ quan báo chí chủ lực cũng đầu tư nhiều diện tích báo, thời lượng phát sóng để tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan báo chí chủ lực cũng thông tin, tuyên truyền nổi bật về những nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2026 và của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV, tập trung vào hai từ khoá "phát triển” và "tăng trưởng 2 con số.”

Thông tin, tuyên truyền nêu bật những giải pháp đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tăng cường tuyên truyền về những "điểm sáng" trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trước những diễn biến khó khăn, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới.

Tăng cường khai thác những đánh giá khách quan, khoa học về triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là với mục tiêu tăng trưởng "2 con số” của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, những tổ chức tài chính có uy tín trên thế giới.

Thông tin tình hình kinh tế thế giới, các tác động địa chính trị, từ đó đánh giá, nhận định về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu; đúc rút những kinh nghiệm chống suy thoái; kiến nghị các cơ quan hoạch định điều chỉnh chính sách kịp thời, linh hoạt, giúp Việt Nam tận dụng tốt những cơ hội cũng như hạn chế được những tác động không thuận đối với nền kinh tế Việt Nam.

Chú trọng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, khoa học, công nghệ, bảo đảm quốc phòng an ninh; tuyên truyền nêu bật, làm rõ chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội; cấp ủy các địa phương, bộ, ngành triển khai thực hiện.

Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực đã tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nội dung, tinh thần các chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, chú trọng tuyến bài viết, chương trình tuyên truyền công tác bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh con người; giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia có nhiều kiến nghị, đề xuất thiết thực từ thực tiễn về vai trò định hướng chiến lược thông tin; xây dựng hướng dẫn cụ thể mô hình quản lý báo chí mới; tăng tính chủ động, kịp thời hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa cơ quan Đảng, Nhà nước với báo chí trong cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tư liệu... chính thống để các cơ quan báo chí kịp thời có bài viết, chương trình tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đồng thời, kiến nghị việc xây dựng cơ chế đặc thù về chính sách, nhân lực, nguồn lực, công nghệ, chế độ nhuận bút, tuyển dụng... cho 5 cơ quan báo chí; xây dựng chiến lược phát triển báo chí quốc gia trong kỷ nguyên số; xây dựng cơ chế ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực trong triển khai các chiến dịch truyền thông lớn, các tuyến nội dung trọng điểm; ban hành tiêu chí, định mức kinh tế-kỹ thuật phù hợp với sản xuất nội dung đa nền tảng.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong quý 1 năm 2026, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ chính trị với chức năng nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, các quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị 5 cơ quan căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, nhất là báo chí trên nền tảng số để chủ động xây dựng dự toán ngân sách.

Việc này cần làm bài bản, đúng quy định, đồng thời sớm có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ để bảo đảm nguồn lực triển khai. Sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, các nội dung này phải được thể chế hóa, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

Những vấn đề vượt thẩm quyền, cần thiết thì báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, nếu cần có văn bản của Thường trực Ban Bí thư hoặc các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí chủ lực cần chủ động đề xuất, xây dựng dự toán hằng năm bảo đảm gọn gàng, rõ ràng, khả thi.

Đồng thời, cần rà soát, đánh giá toàn diện các chế độ, chính sách, từ công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực, ứng dụng chữ ký số, đến việc triển khai các nghị quyết, chiến lược… để phân tích rõ nguyên nhân, chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị trong các báo cáo sắp tới, 5 cơ quan báo chí cần thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được, nhất là trong công tác phối hợp giữa 5 cơ quan báo chí chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống; trong tuyên truyền các sự kiện, chính sách; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cũng như trong điều hành thông tin.

Chỉ khi nhận diện rõ hạn chế thì chúng ta mới có cơ sở để khắc phục, rút kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác.

Đối với vấn đề về tinh gọn, tổ chức bộ máy và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cần tiếp tục quán triệt tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xem trong quá trình sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thấy nội bộ bên trong còn chỗ nào cồng kềnh thì tiếp tục bỏ bớt, phân định rõ trách nhiệm để bộ máy hoạt động trơn tru, không chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ.

“Nhưng tinh giảm thì vẫn phải bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chứ nếu tinh giảm mà cắt theo cơ học để rồi có nhiệm vụ mà không có người làm thì không được. Chính các đồng chí phải là người đề xuất và có giải thích, minh chứng, luận giải thật rõ ràng việc này. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Thường trực Ban Bí thư để quyết định vấn đề này chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu,” Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần phải nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Cần phân tích chuyên sâu, làm rõ các vấn đề lớn như phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, nhưng không né tránh vấn đề, mà cần định hướng, dẫn dắt dư luận một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức xã hội.

Đối với lĩnh vực kinh tế, cần tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu, kể cả việc mời chuyên gia để làm rõ các vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách lớn. Tránh cách đưa tin đơn thuần, mang tính hiện tượng, thiếu chiều sâu, dễ gây tâm lý hoang mang hoặc hiểu chưa đầy đủ. Phải làm rõ chủ trương, chính sách tác động như thế nào, triển vọng ra sao, qua đó tạo niềm tin cho thị trường, cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia cần tập trung truyền thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời phân tích, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thông tin phải góp phần kiến tạo phát triển, chứ không chỉ phản ánh. Đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cần phản ánh kịp thời tình hình thế giới, khu vực; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; tăng cường tuyên truyền thế trận lòng dân, sức mạnh của quân đội, công an.

Đối với các sự kiện lớn, cần tổ chức tuyên truyền bài bản, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam cũng cần tăng cường phối hợp với nhau và với các cơ quan khác trong việc phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các vấn đề về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, điều hành kinh tế vĩ mô. Cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng các bài viết.

Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực./.

